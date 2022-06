Väikesed, kuid suure tähendusega: kohalikud muuseumid, mis loevad

„Nagu paljude teiste valdkondade puhul, on keskustest kaugemal olevatel asutustel keerulisem tegutseda. Nii on ka muuseumide puhul näha, et paikkondlikud küla- või isikumuuseumid on väiksema külastatavusega. See on ühtlasi võimalus ja üleskutse: saabuval suvel Eestis ringi reisides tasub lasta end mõnel teeviidal üllatada ja põigata sisse ka senitundmatusse väikemuuseumisse,” sõnab muuseumiühingu projektijuht Kert Kask.