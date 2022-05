Spordi päised

Rallisõitja Robert Virves teeb 10. - 12. juunini kaasa Poola EM-rallil. See on tema jaoks karjääri esimene Euroopa meistrivõistluste etapp. Tänavu on talle JWRC sarjas kaarti lugenud Aleks Lesk, aga Poolas võistleb ta koos rootslanna Julia Thuliniga. Delfi