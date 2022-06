JUHTKIRI | Vaimse tervise tugi lastele kättesaadavaks

Iga kriitilise mõtlemisega inimene saab aru, et praegu riigikogus käival kolme-nelja erakonna peretoetuste eelnõu trallil on laste heaoluga väike ühisosa. Siiski on see poliitkemplus pannud inimesed ka mittepoliitiliselt mõtlema laste sünnitamise ja kasvatamise teel olevatele takistustele. Teeme idealistliku üleskutse suunata see energia otsustesse ja tegevustesse, mis päriselt mõned kitsaskohad lahendaksid.