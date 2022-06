TAGATUBA | Reformierakond läks riski peale. Kõik või mitte midagi 

2000 on nimelt see arv muudatusettepanekute paketist, mis Reformierakond täna kella 15-ks palju poliitilist segadust tekitanud peretoetuste eelnõu osas esitas. Et Reformierakond võib minna obstruktsiooni teed, sellele viitas nädal tagasi valitsuse pressikonverentsil ka peaminister Kaja Kallas. Otsus ei sündinud siiski sellel hetkel, teema üle arutleti. Reformierakonnas oli inimesi, kes seda toetasid ja inimesi, kes sellele vastu olid. Just samadel põhjustele, millele ka ajakirjanduse siiani kasin kriitika on viidanud - valitsuse juhtparteil pole ehk kõige targem mõte minna kasutama opositsiooni töörelva ning mõistlikum oleks Keskerakonna liidritega maha istuda ja mingisugune kokkulepe saavutada.