KAART | Teatrisuvi 2022. Igas Eesti nurgas, kuid vähem kui eelmisel aastal

Kui eelmisel suvel jõudis hoolimata koroonavintsutustest lavale ligi 60 uut lavastust, siis puht kvantitatiivselt võttes on sel aastal see arv väiksem – umbes 40. Arvu kinni jääda muidugi ei tasu, uut ja huvitavat on omajagu. Alates Tallinna Linnateatris juba homme lavale jõudvast Uku Uusbergi kirjutatud ja lavastatud ning Patarei merekindluses mängitavast mastaapsest lavastusest „Kalaranna 28” kuni täiesti uue (suve)teatrini. Nimelt toob äsja sündinud 1Teater Ohtu mõisas suve teises pooles lavale N. Richard Nashi „Vihmameistri”.