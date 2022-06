Venelaste superjahid põgenevad sanktsioonide eest peitu

Antigua rannikul puhkavad suvitajad võisid maikuus märgata Kariibi mere asuursinistel vetel ankrusse jäämas 110 miljoni eurost superjahti Alfa Nero. Ilmselt taipasid vähesed, kui tähelepanuväärne oli sihvaka musta jahtlaeva ilmumine. Nimelt kadus Vene miljardäri Andrei Gurjeviga seostatud superjaht mereliikluse jälgimiseks mõeldud kaartidelt hiljuti nagu vits vette. Selliseid sanktsioneeritud oligarhide n-ö põrandaaluseid superjahte on praeguse seisuga vähemalt kuus. Laevade omanikud teavad, et ka nemad on sihtmärk Vene ülirikaste varadele peetavas üleilmses jahis.