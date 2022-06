„Kuidas saab elada rahulikult Eestis, kui kodumaal käib sõda?” Sajad pagulased naasevad Eestist kodumaale

Nad lähevad tagasi. Paljud ukrainlased on Eestis viibinud juba kolm kuud ning igatsus Ukrainasse maha jäänud pereliikmete ja kodude järele hakkab üle pea kasvama. Osal on vanad vanemad üksi jäänud, sest neilegi seni toeks olnud naabrid on põgenenud; osal pereliige saanud sõjategevuses viga, nii et vajab nüüd igapäevast hoolt. On neidki, kes kipuvad, maksku mis maksab, tagasi koduseinte vahele isegi neisse piirkondadesse, kus pommioht püsib seni suur.