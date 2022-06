NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Pliuhkam otsib toru

Luts laseb üliõpilasel kõnet pidades pateetiliseks muutuda, ja miks ka mitte, eks vabadussõda oli ka seda väärt. Nagu pole sugugi kurjast, kui me muutume pateetiliseks, rääkides Ukrainas toimuvast. Lõppude lõpuks tehakse ajalugu just nimelt seal, aga mitte Pliuhkami köögis. Ukrainlased võitlevad, kannatavad ja surevad selleks, et meie ei peaks lähemas tulevikus võitlema, kannatama ja surema. Nemad on rinne, meie oleme tagala. Me kuulume kokku. Just nimelt sellepärast olen ma sõja algusest saadik kirjutanud ainult Ukrainast ja Venemaast, aga mitte kohalikest sooritustest, mis paratamatult tunduvad praegu teisejärgulised. Aga kui õhus on valitsuse vahetus, siis tuleks vist erand teha ja ka sisepoliitikast rääkida?

Või siis ikkagi mitte? Hiljuti sattus kätte omaenese raamat „Vargamäe vanad ja noored”, mis koondab omal ajal Eesti Päevalehes ilmunud följetone, kus askeldavad tollased Eesti poliitikud. Heldene aeg, mis inimesed need küll on? Enamikku ei mäletagi enam! Aga omal ajal olid nad kõik suured ninad: kes istus riigikogus, kes oli lausa minister. Tänapäeval ei meenu nende nimed enam isegi mälumänguritele.

Tõsi, Vargamäe-juttudes on neidki, kes on jätnud püsiva jälje ajalukku. Neid, kelle tegevusest on tõusnud Eestile silmanähtavat ja vaieldamatut tulu ning kes on olnud tõelised riigimehed. Aga suurem osa tolleaegseid vestetegelasi on tulnud ja läinud. Manades vahepeal ette ülitähtsa näo, sekeldades ja intrigeerides, algatades umbusaldusi ja pidades targutavaid kõnesid, endal kintsud uhkusest võbelemas. Võtab ju pea ringi käima, kui sa järsku tundmatusest ja keskpärasusest esile kerkid nagu kaldale uhutud tühi pudel, kui sind päevas mitu korda intervjueeritakse ja pildistatakse, kui ühtäkki tundub, et sina oledki võim.

