PÄEVA TEEMA | Raimond Kaljulaid: miks jätsite Keskerakonna kuivale? Ähvardavas EKRE tagasitulekus on süüdi just oravad

Kui riigikogus hakatakse maha hääletama ühiselt valitsuses kinnitatud eelnõusid, siis pole enam mingit küsimust, et koostöö on sisuliselt lõppenud. Ja kui poliitikud ütlevad, et mingeid läbirääkimisi ei peeta, siis tegelikult muidugi peetakse mitteametlikke kõnelusi väga intensiivselt, sest kuidagi tuleb moodustada uus valitsus. Seda kindlasti tehakse ja elu läheb edasi, kuid võiks ju korra peatuda küsimusel, kes on süüdi, et Reformierakonna juhitud valitsus on lagunemas.