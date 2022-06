PÄEVA TEEMA | Lauri Hussar: valitsus enam ei valitse. Aeg rahval võim enda kätte võtta

Eesti poliitikaloos on tegu pretsedendiga, sest mitte kunagi varem ei ole valitsuspartei, täpsemalt peaministripartei rakendanud obstruktsiooni ehk meetmeid parlamendi töö peatamiseks. See on ka olukord, mida Eesti põhiseaduse koostajad ei osanud ette näha, et poliitilises mängulustis minetatavad parlamendierakonnad igasugune vastutuse.