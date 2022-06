Nõmmelt Lasnamäele lasteaeda? Kolm Nõmme lasteaeda tänavu uusi lapsi vastu ei võta

Jaanika Tee noorim laps Sander on praegu pooleteiseaastane ja võiks minna lasteaeda, kuid talle pole kohta. Sander on Tallinnas Nõmmel järjekorras kolmes lasteaias ja perekonda ei saa süüdistada hooletuses. „Lasteaiajärjekorda panin ta vist kuu pärast sündi,” meenutas Tee.

Nüüd selgus, et asjatult. „Mulle öeldi, et Rabarüblik sel aastal uusi lapsi üldse vastu ei võtagi,” sai Tee oma jahmatuseks teada. Peale selle ilmnes, et Sander ei mahu ka Lauliku ja Rännaku lasteaeda.