KULTUURIBIIT | Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre playlist

Risto muusikavaliku leiab siit. MCR-T - is you rollin Berliini kuti MCR-T vägagi alahinnatud mega träkk. Ulme bassiliin. Rets bänger, noh! Yaleesa Hall - Zoe Price Selle loo kuulasin ma mõned suved tagasi täiesti ribadeks. Täiesti mental bassirada. Mäletan, et mängisin seda hiljem ka oma DJ-setis Burning Manil keset ulguvat kõrbe tulede ja leekide keskel kunstiauto katusel. Viib kohe mõttes tagasi. Betonkust & Palmbomen II - 24x33 Mõnus 90s laiff ühte loosse ja videosse kokku sulatatud. Geniaalne "rada"! Selle vinüüli kinkis mulle sõber Martin Pork, kellel on minu arust geniaalne musavaist. Goblin - Suspiria Theme Ma olen olnud suur horror-filmide fänn ja ka näiteks HÕFFI iga-aastane külaline. Ja see on üks parimaid õudusfilmide soundträkke, mis eales tehtud.

Byetone - Plastic Star

Vägagi meeldejääv ammune live-õhtu, kui kutsusime Tartus Sadamateatrisse Proto-Eclectica mini-festarile Byetone nimelise tegelase. Keset möllu ronis ühe suure kõlari otsa spontaanselt tantsima palja torsoga KIWA ning teises otsas vihtus sünkroontantsu alasti ülakehaga Renca. Byetone mängis terve seti lõpuni, aga rahvas ei olnud muidugi nõus lõpetama. Kus sa sellega. Mees ütles, et tal ei ole midagi muud või rohkemat kaasas. Aga oli samas loomulikult sellest kõigest korralikult laetud ja üles köetud ning lõi siis käega, et poogen ja mängis terve sama pika seti uuesti.



Ross From Friends - Gettin' It Done

Absoluutne suve-vaibi lugu! Mõnusalt pumpav positiivne low-fi hausss. Ja haussi peab saama! See kiddo siin videos on ka täielik staar next level!



Depeche Mode - Shake The Disease

Selle looga on mul väga emotsionaalsed mälulõngad kuskilt alateadvusest välja sopistumas. Kibe-nukker-magus! Melanhoolsuse laineharjal surfamine. Ilus-kurbus!



Larry Heard Presents Mr. White: The Sun Can't Compare

2000ndate afteka-kunn träkk. Varased piiluvate päikesekiirtega hommikutunnid korraliku tantsulka saatel.



Plastikman – Disconnect

Klassik! Minimalism!



Kärt Johanson, Pärt Uusberg – Õhtu ilu (Kammerkoor Head Ööd Vend)

Eesti ürglooduse isiklik psühhedeelia. Saladuslik. Räigelt ilus.