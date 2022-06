JUHTKIRI | Kolmikliit taastaks usalduse valitsuse vastu

Erakorralisi valimisi ei saa välistada

Riigikogul on praegu võimalik näidata oma töövõimet ning mis iganes viisil toimiv koalitsioon uuesti kokku panna. Kui riigikogu on töövõime aga kaotanud, ei tohiks praegust kriisi arvestades välistada ka erakorralisi valimisi, et minna talvele vastu tugeva mandaadiga.