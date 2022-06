Kuid Eesti poliitilist kriisi see ei lahenda, sest meil on juba pikemat aega laiem kriis kui vaid valitsuskoalitsiooni töövõimetus.

Poliitilise mängurlusega on mindud nii kaugele, et see on kujundanud juba tänase poliitilise kultuuri taseme, ja me kahjuks näeme selle jätkumist.