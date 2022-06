Juhan Kivirähk: Kallas kordas Rõivase viga. Kas tõesti tulevad erakorralised valimised?

Et tekiks võimalus moodustada töövõimeline valitsus, oleks Reformierakonnal aeg mõista, et poliitikas ei ole ühte ainuõiget lahendust, mida teavad üksnes nemad.

Alati kui ajakirjanduses ilmuvad värsked erakondade reitingud, on poliitikute tüüpvastus, et ega need reitingud neid eriti ei huvitagi: erakond ei tee oma otsuseid mitte populaarsuspunktide kogumiseks, vaid ikka ja ainult partei programmist ja valijate huvidest lähtuvalt.