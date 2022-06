Ukraina üllatas venelasi Sjevjerodonetskis vasturünnakuga, kohal on ka lääne vabatahtlikud

Haidai ütles Ukraina televisioonile, et Venemaal õnnestus esialgu linnast suurem osa enda kätte võtta. Ent hiljem teatas ta Twitteris, et riigi relvajõud on 20% alasid tagasi võtnud. „Nad kannavad tõsiselt suuri kaotusi,” lisas Haidai vaenlase kohta. Ägeda lahingutegevuse tõttu on neid väiteid raske kontrollida. Venelased on viimase kahe nädala jooksul oma vägesid koondanud, et Sjevjerodonetskit ümber piirata ja vallutada, liikudes edasi 500–1000 meetrit päevas.