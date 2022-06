USA laseb Venezuela naftal Euroopasse tulla

Kaks Reutersi allikat kinnitasid, et praegust sanktsioonide leevendamist tahab USA muu hulgas kasutada Maduro veenmiseks, et ta püüaks opositsiooniga uuesti kompromissi leida. Leevendamine toimub opositsiooniga kooskõlastatult. Mai alguses kutsus Guaidó üles leevendama järk-järgult sanktsioone, nõudes vastutasuks vabasid ja õiglaseid valimisi. Maduro ütles telepöördumises, et kui opositsiooniparteid tahavad tänavustel kubernerivalimistel osaleda, on nad selleks teretulnud. Ühelegi kokkuleppele ta aga ei viidanud. USA suursaadik James Story märkis, et USA miinimumnõudmised on peale vabade valimiste poliitvangide vabastamine, pressivabadus ja keelatud parteide legaliseerimine.