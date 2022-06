JUHTKIRI | Priske pruudi tähtis päev

Paremuselt järgmine, aga tublisti realistlikum variant on Reformierakonna, Isamaa ja sotside koalitsioon. On muidugi hulk inimesi, kellele oleks selline koalitsioon vastumeelt, aga jätke oma isiklikud sümpaatiad-antipaatiad praegu kõrvale. Eesti ja Euroopa julgeoleku küsimusi on juba puhtpraktiliselt keeruline arutada, kui paljud Keskerakonna ministrid pole vaevunud taotlema või ei saa NATO saladuste luba. Peale selle on Kallas paljude näitajate järgi välissuhtluses osavam kui Jüri Ratas. Tõsi, sisepoliitiliselt pole Kallas kaugeltki osav, aga ehk ta õpib praegusest valitsuskriisist midagi. Kui mitte, siis põrub tuleva aasta valimistel.