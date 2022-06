SÕJARAPORT | Teet Kalmus: vene kindralmajor tapeti Eesti haubitsast. Ukraina seis on lootustandev

Vahepeal sai 100 päeva sõda täis. Minu tagasihoidlikul hinnangul on meie regioonis nende päevade jooksul aset leidnud sündmused, mille kaalukus on kokkuvõttes vaat et suurim peale NSVL-i lagunemist.

Popasna juurest lähtuvad pealetungid suudeti seisma panna. Sellega tekkis võimalus riskantseks operatsiooniks Sjevjerodonetskis (edaspidi lühend SD). Markeeriti aktiivset taandumist SD-st, andes väga kergelt käest suurema osa linnast, ja kui Venemaa armee üksused asusid regrupeeruma linna sees, et edasi tungida, ründasid sellel hetkel Ukraina üksused vastu. Lisaks tõid nad kohale Välisleegioni, kus on palju võitlejaid eri riikidest, kellel on linnalahingute kogemus. Venemaa poolelt olid eesliinil sarnasel Mariupoliga kahuriliha ehk nn mobikud LNR-st (mobiliseeritud ja halva sõjaväelise väljaõppega mehed) ja nende taga kadõrovlased, Venemaa regulaararmee üksused säästsid end linnalahingutest. Kontrarünnak tabas vaenlast ootamatult ning täna käivad arutelud selle üle, kui palju veel üldse on seal Venemaa armee kontrolli alla jäänud. Kas 30%, 20% või vähem?