Koguvad hoogu teooriad, et paavst Franciscus võib peagi tagasi astuda

Pärast uute kardinalide valimist kasvab hääleõiguslike kardinalide arv 132-le, kusjuures Franciscuse ajal on neist ametisse nimetatud 83. See suurendab veelgi tõenäosust, et kardinalid valivad järgmisel korral paavstiks järeltulija, kes jagab Franciscuse vaateid ja prioriteete. Kardinalideks pürgijad saavad ametisse kardinalide üldkogul ehk konsistooriumil, mis peaks lõppema 27. augustiks.