Lapsevanematel tasub lasteaiakoha saamiseks pöörduda kohtusse

Lisaks on avaldust lihtne esitada, juriidilist žargooni mõistma ei pea. „Piisabki sellisest avaldusest, et see vald keeldus mu lapsele lasteaiakohta pakkumast, aga ma tahan, et mu laps saaks kohalikus lasteaias käia,” selgitas Sullin. Kohus tõlgendab ja sõnastab vajaduse korral täpse nõude ise. Iga juhtumit analüüsitakse eraldi. Seega kui näiteks mingil põhjusel on vanematel vaja lasteaiakohta kohe, võidakse see esialgse õiguskaitse abil määrata juba kohtumenetluse ajal.

Kohtule on argumenteeritud, et ega kohtuotsus lasteaeda kohti juurde tee. „Kohtuotsus on ikka täitmiseks ja hoiatuse peale on seda mõistetud. Ühel korral sai laps nädalaga koha,” meenutas Sullin. Väidetud on ka seda, et kui laps on ootejärjekorras 80., siis käitutakse teistega ebaõiglaselt, sest see laps peab saama kohtuotsuse tõttu nüüd lasteaiakoha. „Me oleme selgitanud, et ei, ebaõiglaselt on käitutud ka 79 lapsega, kes järjekorras ootavad, sest seaduse järgi on neil õigus saada lasteaiakoht kohe, kui nad saavad pooleteise aasta vanuseks ja vanemad soovivad kohta,” rääkis Sullin.