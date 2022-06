KOLUMN | Harri Tiido: Putin, Erdoğan, Orbán. Ära alahinda autokraadi solvumist

Võiks ju arvata, et demokraatliku riigivalitsemise vormi levides on asjad muutunud, kui ei, sugugi mitte. Poliitiliste liidrite meeleolud, arusaamad ja kõik muu pigem psühholoogia kui poliitikaga seostuv on endiselt mängus. Kui juhid regulaarselt vahetuvad, on isikliku faktori mõju väiksem. Aga kui nad võimu külge rippuma jäävad, on ka isikliku eelistuste-pettumuste-solvumiste kogumi mõju suurem.