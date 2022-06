Kasahstani rahvas toetas ülekaalukalt demokraatlikke reforme

Oma arvamust riigi tulevikku määravas küsimuses käis valimiskastide juures avaldamas veidi üle kaheksa miljoni inimese ehk 68,4% Kasahstani täisealisi kodanikke. Kasahstani president Kasõm-Žomart Tokajev andis oma hääle telekaamerate ees pühapäeval pealinnas Nur-Sultanis. „Täna on meie riigi jaoks ajalooline päev. Inimesed teevad olulise otsuse, pole mingit sunduslikkust,” ütles ta. President lisas, et Kasahstani riik ja ühiskond on keset suuri muutusi.