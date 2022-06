VÕRDLUS | Rõuged, tuulerõuged ja ahvirõuged. Merits: vanemad, kes nakatumispidusid korraldavad, võivad lapsest teha ülipiinava haiguse ohvri

Hiljutine hirm ahvirõugete ees on vaibunud: see tõbi pole Eestisse jõudnud ja ka lääneriikides on levik esialgu väike. Nalja pole aga ka tavaliste tuulerõugetega, millega sihilikult nakatada ei tohiks ei ennast ega oma lapsi, sest nii saab inimene endale eluks ajaks kaasa tiksuva aegpommi, selgitab Tartu ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits.

Andres Meritsa käsivarrel on kaks väikest armi. Need on rõugevaktsiini jäljed. Kõigil, kes on sündinud enne 1980. aastat, leiab taolised armikesed käsivarrelt ja märke tervisekaardilt. Vaktsineeriti kaks korda, 10-kuuselt ja 8-aastaselt.