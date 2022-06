Isamaa ütles „jah” ja „jah”. Pakkumisi otsustati enne lõppotsust võrrelda

Rohkem on pikast salaplaanist taastada Keskerakonna-EKRE-Isamaa võimuliit rääkinud avalikult just sotside esindajad. Ratase avaldusele reageeris sotside endine juht ja praegune Tallinna linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski kahtlusega, et tegu on „ründevektoriga”, millega suurendatakse Kallasele survet.

Ossinovski tõi esile, et tema arvates takistab kiiret umbusalduse avaldamist hoopis see, et riigikogu Isamaa fraktsioonis valitseb segane seis. „Tõenäolisem põhjus on see, et suur osa Isamaa fraktsioonist ei ole lähipäevil valmis hääletama Kaja Kallase umbusaldamise poolt. Isamaa juhid on uue valitsusdiili kokku pannud kitsas ringis, jättes enamiku fraktsioonist infosulgu. Iga riigikogu liige saab aru, et hääl Kaja Kallase umbusaldamise poolt on hääl Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse poolt,” selgitas Ossinovski.