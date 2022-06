Whitesnake’i kitarrist: sellised unistused pole tavaliselt määratud täituma

Kitarrist Joel Hoekstra (51) liitus Whitesnake’iga 2014. aastal. Veel on hinnatud muusik tuuritanud Cheriga, teinud kaasa Broadway hittmuusikalis „Rock of Ages”, mänginud teises 1980-ndatel kuulsaks saanud bändis Night Rangeris ja on Trans-Siberian Orchestra kitarrist. Enne Tallinna kontserti teeme Hoekstraga veebiintervjuu. Vabal päeval Kopenhaageni hotellitoas olles ta mitte ei puhka, vaid annab kitarritunde.