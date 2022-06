Eesti muldasid ähvardab muu Euroopa saatus. Tulevik sõltub põllumeestest

ÜRO andmetel on maailma muldadest degradeerunud kuni 40%. Euroopa Liit hindab oma liikmesriikide mulla tervist 60–70% ulatuses halvaks. Muldade degradeerumine tähendab, et mulla kvaliteet halveneb ehk tema viljakus väheneb. See võib endast kujutada nii erosiooni, liigirikkuse vähenemist kui ka struktuurseid muutusi. See tähendab, et miljonid inimesed kannatavad varsti toidunappuse käes ja kasvab raiesurve praegustele rohealadele. Eesti põllumaid sama saatus veel tabanud pole, ent meie tulevik oleneb suuresti põllumeeste töövõtetest ja kliimamuutustega kohanemisest.