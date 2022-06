Talibani võimu all olevas Afganistanis tekitab ärevust tuntud terrorirühmituste tugevnemine

On teada, et Afganistanis viibib praegu kümneid Al Qaida liidreid ja rühmitusest eraldunud väiksemaid allorganisatsioone, kellele Taliban on hoolimata USA-ga sõlmitud lepetest andnud senisest vabama voli. „Taliban on valitsenud kaootiliselt ja sihitult. On näha märke sellest, et minnakse tagasi vanade põhimõtete juurde ja loobutakse oma lubadustest,” ütlevad eksperdid.