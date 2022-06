Eesti kinnitab naistevastase vägivalla tõkestamise direktiivi vajadust, kuid tahab olla paindlik

Suurem enamus teisi esindusorganisatsioone aga ka näiteks Lastekaitse Liit olid siiski direktiivi loomise poolt. Samamoodi on seda ka Euroopa-ülesed naisorganisatsioonid nagu Women Against Violence Europe (WAVE) ja European Women's Lobby (EWL), kes leiavad pigem, et direktiivi sõnastuses on osades küsimustes jäädud liiga pehmeks.

Justiitsministeeriumis leiti siiski, et direktiiv kui selline on vajalik, kuid lisatakse, et EL-i üleste miinimumreeglite kehtestamise puhul on oluline õigusselgus ning paindlikkus, et oleks võimalik kujundada oma riikides toimivad süsteemid.

„Naistevastase ja perevägivalla vastu võitlemine on väga oluline. Eestis moodustavad kõigist kuritegudest perevägivallakuriteod 14% ning vägivallakuritegudest on iga teine seotud perevägivallaga. Ettepanek aitab kaasa ka kriminaalasjades tehtud kohtulahendite vastastikusele tunnustamisele ning parandab neis asjus liikmesriikide õigusalast koostööd,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Direktiivi ettepaneku järgi tuleks kriminaliseerida vägivallavormid, mis mõjutavad naisi ebaproportsionaalselt. Lisaks hõlmab algatus kübervägivalla erinevate vormide (näiteks küberjälitamise ja küberahistamise) kriminaliseerimist. Samuti soovitakse algatusega parandada ohvrite juurdepääsu õiguskaitsele ja erinevatele tugiteenustele.

Samas rõhutab valitsus, et toetatakse üksnes hädavajalike miinimumnõuete sätestamist ja minimaalset ühtlustamist. „Naistevastase vägivalla ja perevägivalla kuritegude eest karistuste mõistmisel spetsiifiliste raskendavate asjaolude sätestamisel on oluline tagada, et need ei tooks kaasa liikmesriikide karistusõiguse aluspõhimõtete muutmise vajadust, mis läheb kaugemale, kui hädavajalike miinimumnõuete sätestamine," rõhutatakse valitsuse otsuses.

Seksuaalkurjategijate kohustuslikus korras sekkumisprogrammis osalemine võib osutuda ebamõistlikuks.