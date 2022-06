Katrin Bats: peame mugavusplasti kiiremini hülgama. Osta lahtine toit oma või pandipakendisse

Inimtekkeline probleem, mis ei saa sama palju eetriaega kui kliimamuutus, ehkki mõjutab nii planeedi kui ka kõigi elusolendite heaolu, on prügiuputus, millest suure osa moodustab plast. Mikroplasti on juba leitud inimese verest, ookeanides hulbivad mitme suurriigi mõõtu plastsaared ja arenev maailm ägab prügimägede all, mida tekitavad tarbimisühiskonnad, teiste seas ka meie.