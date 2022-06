"Viimasel korral proovi tulles ütles Raivo, et tunneb end väsinuna ja peaks minema arsti juurde..."

Raivo Trassi viimaseks tööks filminäitlejana jäi augustis esilinastuv „Apteeker Melchiori” teine film. „Ta sai üsna ruttu aru oma tegelaskujust, kes on päris keeruline ja vastuoluline, üks huvitavamaid rolle üldse selles filmis,” räägib Nüganen. „Teadsin, et seda peab mängima teatud eas, aga väga hea psühholoogilise teatri oskustega näitleja, ja Raivo sobis nagu valatult. Mõtlesin, kui pika filmikaare on Raivo oma kirjus näitleja- ja lavastajaelus teinud. Enamik vaatajaid mäletab teda „Viimses reliikvias” särasilmsena vannis püsti tõusmas ja ütlemas oma surematut repliiki: „Minu laegas, minu kübar, minu mõõk! Minu pruut ootab mind!” Selle repliigi ja oma helesiniste silmadega sööbis ta filmivaatajate mällu.”