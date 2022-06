Eksministri kohtusaaga. Kohv või tee? Sünnipäev või investeering? Autojuht või lapsehoidja?

Omastamissüüdistuses huvitab prokuratuuri haridus- ja teadusministeeriumi töötajate kasutamine lapsehoidjatena. Nii päriti kohtusaalis selle kohta, millega tegeles näiteks Repsi nõunik Marii Juht USA lähetusel, kus oli kaasas ka ministri sülelaps. Kas ehk lapsehoidmisega? Selgus, et vajaduse korral hoidis ta ikka lapsel silma peal, kui minister näiteks parasjagu kõne pidas või kohtumisel viibis. Juht selgitas, et tema tööd ega isiklikku heaolu see ei seganud.