SÕJARAPORT | Teet Kalmus: aasime küll Macroni, kuid Prantsusmaa suurtükid teevad rinnetel tegusid. Mariupolis levib koolera

Juba omas žanris kultuslikuks saanud Venemaa armee pressiesindaja Igor Konašenkov sai ametikõrgendust – nüüd on ta kindralleitnant. Tegemist siis mehega, kes silmagi pilgutamata räägib sellest, et Venemaa armeel kaotusi ei ole, et nad tsiviilobjekte ei pommita, et ukrainlased olevat muutnud linnud biorelvadeks, kes suudavad nakatada ainult Venemaal elavaid slaavlasi jne jne jne.

Ka meie peavoolumeedia väljaanded on avaldanud mehe poolt edastatud uudisnuppe, mis on aga hiljem pea kõik valeinfoks osutunud (näiteks Slovakkist saadud S-300 hävitamine, lennuki hävitamine Odessa juures, lääne sõjatehnika hävitamine Kiievis). Nii et Venemaal karjääri tegemiseks on kõige olulisem täielik lojaalsus oma isandale ja eks see lojaalsuse teema on pea kõigi autoritaarsete juhtide lemmiksõna.