INTERVJUU | Gruusia võimupartei poliitik: vaid EL-i laienemine tagab Ida-Euroopas rahu

Gruusia loodab tänavu saada EL-i kandidaatriigi staatuse. Kui rahul praeguste signaalidega olete?

Ootame ja vaatame. On räägitud, et seekord antakse staatus ainult Ukrainale, jättes Moldova ja Gruusia ilma. On öeldud, et ükski riik ei saa seda staatust. Ent kui arvestada Vene-Ukraina poliitilist olukorda, oleks mõistlik anda see kõigile kolmele, kuna see aitaks säilitada regioonis mingitki stabiilsust. Vastasel korral saadetakse venelastele signaal, et sõjaline agressioon, okupatsioonipoliitika ja Ukrainast, Gruusiast või Moldovast uute alade annekteerimine võib jätkuda.