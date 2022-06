KAART | Sõja varjatud rinne – Ukraina okupeeritud aladel tegutsevad metsavennad. Vene sõdurid on hirmul

Ukraina „põrandaalust vastupanu“ juhivad 2015. aastal Donbassi sõja taustal loodud erioperatsioonide üksused (SSO). Üksuses tegutsenud anonüümse allika sõnul tegutseb see nii sõjategevuses, toetusoperatsioonides kui ka psühholoogilises sõjas, vahendab The Economist. Allikas toob ka näite: „Oletame, et ülesanne on takistada vaenlast lisavägede toomises Melitopolisse. Selleks käsib SSO eriüksustel linna viiva silla õhku lasta, palub partisanidel seni silda võimalikult palju kahjustada ning käsib piirkondades levitada lendlehti, mis annavad teada, et oleme valves. Nii julgevad lõpuks kohale tulla vaid pooled vaenlaste vägedest.“