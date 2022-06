15 AASTAT SUITSUKEELDU | Andres Anvelt: tagasi Kolumbuse-eelsesse ajastusse ehk aita suitsetajal loobuda ka siis, kui ta ise seda ei taha

Pühapäeval, 5. juunil täitus 15 aastat päevast, mil Eestis keelati avalikes siseruumides jäädavalt suitsetamine. See oli ajalooline samm, mis murdis paljud senised traditsioonid, kuid inimeste isiklik hoiak suitsetamisse muutus alguses vähe. Miks see nii on ja kas suitsetamist saab vähendada üksnes käskude ja keeldudega, vajab kindlasti sügavamat arutelu.