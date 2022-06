Joakim Helenius inflatsioonist: mul ajab südame pahaks, kuidas poliitikud tahavad täiesti valel ajal majandusse veel raha pumbata

Inflatsioon Euroopas on kõrge pandeemiaaegse lõdva rahapoliitika tõttu, mis on lisanud nõudlust, mida aga praegusel keerulisel ajal on raske katta kaupade ja teenuste pakkumisega. Lisaks lõdvale rahapoliitikale on Euroopas olnud ka riikide eelarvepoliitika väga lõtv, mis on juurde lisanud nõudlust majanduses. Kaupade pakkumise suurendamisega on olnud probleeme tarneahelate tõrgete tõttu, mis on tõstnud tootjate sisendhindu ka Euroopas. Putini sõda on need probleemid palju teravamaks teinud, mis on viimaste kuude kiire inflatsioonitõusu taga.