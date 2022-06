JUHTKIRI | Poliitikud, ärge kiirendage hääli jahtides hinnatõusu

Ajutiselt võib aktsiisi alandamine olla hinnatõusu leevendamiseks üsna mõistlik võte. See pole küll täpselt suunatud meede, aga kütuse hind on tõusnud nii palju ja mõjutab otseselt või kaudselt nii paljusid hindu/inimesi, et võib minna asja ette – kui kütusefirmad seda oma kasumiks ei moonda. Teisalt, hoolimata üüratust hinnatõusust (aastaga ligi 50%) pole kütuse tarbimine samavõrra vähenenud. See viitab, et enamik tarbijaid jaksab isegi praegust hinda maksta. Mõistlik on ökonomistidelt nõu küsida, milline oleks optimaalne aktsiisilangetuse määr ja viis, mitte lajatada kohe maksimaalse võimaliku ja tähtajatu langetusega.