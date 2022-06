NÄDALA NÄGU | Teisiku argipäev

Varemalt polnud ju tööl vigagi, maksti korralikult ja süüa anti kolm korda päevas. Aga viimasel ajal, pärast sõja algust, hakkasid asjad viltu vedama. Esiteks need telefonikõned! Keegi Macron muudkui kõllab ja vadistab tundide kaupa arusaamatus keeles, mis kõlab, justkui määgiks lammas. Pärast on selline tunne, nagu oleks keegi kõrva peeretanud.

Ja tüütud on ka kõik need Kremli asjapulgad, Šoigud ning Patruševid. Inglise kõmulehed arvasid heaks väita, et Putin on juba ammu surnud, ja nüüd teevad kohalikud jupijumalad temaga muudkui katseid, lootes välja selgitada, kas see uudis ka tõele vastab. Näe, jälle läheneb Patrušev oma imala naeratusega, väike taskupeegel käes.