RAAMATUBLOGI: Soome huumoriga vürtsitatud matemaatiline krimiromaan. Mütsmask lööb Keeglikuulile maasikaga pähe...

- - -

Mütsmask ja Keeglikuul kohtuvad täie hoo pealt. Või õigemini võiks öelda, et Mütsmask lööb Keeglikuulile maasikaga pähe. Või veel täpsemalt peaks ütlema, et Keeglikuul tungib maasikasse. Plastmass raksatab, Keeglikuuli pea kaob maasika sisse.

- - -

Et mida kuradit? Mingi absurd ju... Mütsmask, Keeglikuul, maasikas... Nojah, need, kes on kasvanud üles lahetaguse legendi Spede Pasaneni absurdimaigulise huumori saatel ei imesta, vaid muigavad. Soome värk. Stseen raamatu algusest, kus Keeglikuuliks nimetatu soovib ootamatult seikluspargi omanikuks saanud Koskineni eluküünalt kustutada, aga äkitselt saabun tont teab kust Mütsmask ja virutab ründajale maasikaga. Maasikas on Maasikalabürindi osa, katkine, teravate servadega ja lastele ohtlik. Keeglikuulile surmav.

Tegelikult on „Põdravalem“ äge nagu „Jänesefaktor“. Ehk ägedamgi. Inimesele, kes omab huumorimeelt käestpandamatu.

Niisiis sai kutselt, hingelt ja olemuselt matemaatik ühtäkki venna surma järel seikluspargi MinuSinuFun (Soome keeli kõlab paremini: MunSunFun) omanikuks. Ainult et rõõmu sellest on vähe, sest seikluspark on pankroti lävel, paadunud kurjategijatele tuleb tasuda võlad, pargi personal on eriskummaline ja üleüldse muutub kogu see värk eluohtlikuks. Ainult et Koskinen pole allaandja tüüp ja matemaatika aitab tal nii kaudses kui otseses mõttes elus püsida. See oli „Jänesefaktoris“.

„Põdravalemi“ alguses on kõik kena: Koskinen on kalkulatsioonid teinud ning rõõmustab – kui liigutakse edasi süstemaatiliselt ja tõsiasju usaldatakse, tullakse toime.