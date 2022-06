Kristjan Järvi 50: soovin lennata, mitte olla tavaline uitaja

Nädal enne 50. sünnipäeva jalutab dirigent Kristjan Järvi Kloogarannal. Käe peal paistavad kriimud. „Aa, selle põhjuseks on härra Nups,“ teatab ta iseenesestmõistetavusega. Härra Nups on kass ja härra on ta sellepärast, et ta on väärikas. „Ta mõnikord ei taha, et teda katsutakse,“ lisab Kristjan juba tagasihoidlikumalt. Kui välja arvata härra Nupsu privaattsooniga seotud tagasilöögid, peab ta kassi nii mõneski mõttes heaks eeskujuks. „Ta oskab olla ja näidata teistele, kuidas olla. Kuidas saada, mida sa tahad. Üldiselt kaitseb ta hingeelu.“ Samuti Kristjani elukaaslast Hanna-Liisi.