Ukraina luurekindral: Putin ütles mulle, et on valmis alustama maailmasõda

Jah, see on tüüpiline eriteenistuste võte, et nad kasutavad riigijuhtide terviseandmeid infosõjaoperatsioonides. Olukorras, kus Venemaa on sõjas Ukrainaga ja faktiliselt ülejäänud maailmaga, on selge, miks selliseid infokilde lekitatakse. Seda tehakse selleks, et näidata Putini lähikondsetele ja Venemaa eliidile, et neil ja Venemaal ei ole mingeid tulevikuperspektiive, kui nad samamoodi jätkavad. Sest kui Putin sureb, siis kukub kokku ka tema režiim ja võib-olla Venemaa laguneb.