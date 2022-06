Mart Võrklaev: mis meil riigikogus tegelikult toimub? Meenuvad read Eesti luuletaja surematust raamatust

Erakordselt värvikalt ongi sel nädalal kulgenud just perehüvitiste seaduse muutmise protsess. Oleme Reformierakonnas algusest peale rääkinud, et seda seadusemuudatust surutakse läbi liialt kiirustades, arutamata asja huvigruppidega nagu lastekaitse liit või ekspertidega sotsiaalministeeriumist. Oleme ka välja toonud, et seadusega ette nähtud peretoetuste tõuse tuleks arutada koos teiste riigieelarve kuludega, et mõista, kas nende toetuste tõstmine ei tee võimatuks mõne teise teenuse pakkumist või näiteks õpetajate palgatõusu.