Riigikaitsjad, peitupugejad ja reeturid. Ukraina oligarhid on sõjas teinud väga erinevaid valikuid

Rikkaimate kaaskodanike tegevust jälgib tähelepanelikult ka Ukraina ühiskond, kes teeb sellest tuleviku jaoks omad järeldused. Igal juhul on sõda muutunud oligarhide jaoks kõike. Nende kunagine võim on kadunud ja võimalik, et pärast sõda kaotavad kohalikud magnaadid Ukraina poliitikas otsustava rolli.