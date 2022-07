SUUR LUGU | „Mõned meist on sõdurid.“ Vaata, millega tuli Eesti kaitseväelastel silmitsi seista Mali mässutõrjeoperatsioonil

Eesti kaitseväelased on prantslaste kutsel teeninud Malis mässutõrjeoperatsioonil Barkhane alates 2018. aasta augustist. Liitlaste toetamine ja tugevad liitlassuhted on olulised, eriti praeguses julgeolekuolukorras. Nüüd on kõik Barkhane’iga seotud Eesti sõdurid tagasi kodumaal ning uusi üksuseid Malisse ei saadeta. Eesti lipp langetati Gao linna lähistel asuvas sõjaväebaasis 17. juunil. See päev tähistab kaitseväe ühe ajastu lõppu.