Eestis esinev Ukraina laulja: Tõnis Mägi ja Gunnar Graps on mu lemmikud

Esimese trummikomplekti ehitas Hützile isa, kes nägi koju tulles, et poeg peksab kruvikeerajatega AC/DC saatel vastu pappkaste. Varases nooruses käis laulja tihti Tallinnas, ostes Magnetic Bandi, Music Seifi ja Rock Hoteli plaate. New Yorki emigreerudes pani ta kokku Gogol Bordello ning on pungi põhimõtetele truuks ei jäänud. „Haip ja meediakära on ebaolulised – olen sellest nii palju läbi käinud, et mind see enam ei koti,“ ütleb Eugene Hütz, kes on mänginud Madonna lavastatud filmis dominatrix'it ja jaganud ekraani Elijah Woodiga.