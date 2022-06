SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Putin lubas venelastele paremat elu alles kümne aasta pärast. Huawei sulgeb Venemaal poode

Rinnetel on jätkuvalt kõige kuumem Donbassis. Sjevjerodonetskis on ukrainlased taandunud peamiselt tööstustsooni, et vähendada kaotusi. Nii pidi seal olema suur osa linnast eikellegimaa, kus olukord võib muutuda kiirelt ühe või teise poole kasuks.

Toimuvad suurtükiduellid ja Ukraina pool üritab maha suruda Venemaa kaudtuld. Donbassi rinde põhjaosas on Venemaa üksused natuke liikunud edasi lõuna suunas, aga ukrainlaste sõnul on olukord nende kontrolli all. Sisuliselt on seal vägesid eraldavaks jooneks Donetsi jõgi ja Venemaa võimalik edu sõltub edaspidi sellest, kas neil õnnestub jõe forsseerimine või mitte.