RAAMATUBLOGI: Nii Dostojevski kui Rendell toovad läbi kriminaalse loo välja inimhingede olemuse

Kui me räägime Ruth Rendellist ja tema inspektor Wexfordi sarjast, siis jah, see on krimikirjandus, aga siiski tugevalt kaldu väärtkirjanduse poole. Seevastu paljude Rendelli eraldiseisvate romaanide, eriti nende, mida ta kirjutab Barbara Vine’i nime all, liigitamine on ääretult keeruline. Lihtsamaks läheks siis, kui me lepiks kokku, et Fjodor Dostojevski „Kuritöö ja karistus“ on krimka. Aga miks ka mitte, sest nii Dostojevski kui Rendell toovad läbi kriminaalse loo välja inimhingede olemuse.