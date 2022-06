Poolsada eesti kirjanduse tõlkijat üle maailma kohtuvad sel nädalal Eestis

„Seminari eesmärk on kokku viia eesti kirjanduse tõlkijaid ja eesti kirjanikke,“ ütles sündmust korraldava Eesti Kirjanduse Keskuse juhataja Ilvi Liive-Roosipuu. Tema sõnul on maailmas sadakond tõlkijat, kes eesti kirjandust teistesse keeltesse tõlgivad. Ligi pool neist tuleb seminariks Eestisse.

Portreteeritavate seas on näiteks Viivi Luik, Jaan Kross, Edgar Valter, Mats Traat, Leelo Tungal, Doris Kareva. Viimased kaks on kohal ka raamatu esitlusel ning vestlevad tõlkijate Cornelius Hasselblatti ja Katja Novakiga.

Samal päeval linastuvad Tallinnas kinos Sõprus prantsuskeelsed lühifilmid eesti kirjanikest, mida oli võimalik näha kirjandusfestivali Head Read ajal suurel ekraanil Kirjanike maja ees. Filmide eesmärk on tutvustada eesti kirjandust rahvusvahelisele auditooriumile.

„Eesti kirjanikke portreteerivad filmid on pilguheit eesti kirjandusele väljastpoolt – eesti kirjanike teostest räägivad neis filmides prantsuse kirjastajad ja tõlkijad,“ ütles filmide produtsent, Eesti Kirjanduse Keskuse juht Ilvi Liive-Roosipuu.

Filmide loomise eesmärk on tutvustada eesti kirjanikke ja nende loomingut veidi teistsugusel moel kui kirjutiste kaudu. Filmid saadetakse ringlema raamatumessidele ja muudele rahvusvahelistele kirjandussündmustele.

Filme on kokku 18, nende pikkus jääb 4–8 minuti vahele. Kõigil on eestikeelsed subtiitrid. Filmide tootja on Eesti Kirjanduse Keskus (ELIC).