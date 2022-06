Madle Lippus: Tallina vanalinnast on saanud kurblik kummituslinn

Mõned nädalad tagasi avaldas Pindi kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman arvamust, et Tallinna vanalinn hakkab linnakeskusena hääbuma. Sooman tõi välja, et tallinlased ise naljalt vanalinna enam ei satu, sest seal pole lihtsalt midagi teha. Kohalikud elanikud aga vanalinna veel surnuks ei kuuluta ja veenavad lugejat, miks just vanalinnas on hea elada.